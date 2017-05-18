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Публикации за 18.05.17

Американские военные окоченели у границ с Россией
Фото kitup.military.com

Американские военные окоченели у границ с Россией

Американское снаряжение для пустыни не выдерживает крепких арктических морозов. Около 200 морпехов из США прочувствовали это на себе, замерзая в ходе мартовских учений Joint Viking 2017 вблизи российско-норвежской границы.

«После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки», – сделал вывод генерал-майор Нил Нельсон. Было достаточно тепло лишь на первый взгляд, пишет западная пресса.

По данным СМИ, громоздкая объемная форма военных плохо выдерживает температуру ниже минус 45 градусов. Просчитались производители: не учли, что на сильном морозе исходящая от тела влага замерзает в слоях одежды.

По данным Military.com, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, пластиковые рюкзаки трескались, верхняя одежда рвалась по швам.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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