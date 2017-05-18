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Публикации за 18.05.17

Фантазия родителей-москвичей неисчерпаема

Фантазия родителей-москвичей неисчерпаема

Жители Москвы продолжают удивлять ЗАГСы необычными именами новорожденных. Так, в первом квартале 2017 года родились мальчики Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы, а также девочки Ума, две Офелии, две Серены и две Юноны. Зарегистрированы были Элизабет, Франческа, Паола, Джулия, Ирис и некогда популярная Зинаида.

Как поясняют в пресс-службе управления ЗАГС по Москве, экзотическими именами детей называют «как иностранные семьи, для которых эти имена привычны, так и россияне, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся необычным именем». Так, назвать малыша Гарри, Маттео или Офелией могут и семьи, где один из родителей гражданин России, а другой – иностранного государства.

Все чаще родители выбирают и традиционные славянские и греческие варианты, передает официальный сайт правительства Москвы.

Десятка самых популярных имен мальчиков почти не изменилась. На первом месте – Александр (в первом квартале года это имя получили 764 младенца), на втором – Михаил (655), на третьем – Артем (630). Далее следуют Данила (Даниил, Данил), Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Тимофей и Егор.

У девочек с 2015 года в тройке лидеров – Софья или София (925), Мария (638) и Анна (580). Затем по популярности идут Алиса, Анастасия, Полина, Виктория, Александра, Ксения и Екатерина.

Узнать окончательный рейтинг имен-2017 новорожденных москвичей можно будет только в январе-феврале следующего года.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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