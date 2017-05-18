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Публикации за 18.05.17

«Дышите – не дышите»: надзорные ведомства ищут виновников загрязнения воздуха в Москве

«Дышите – не дышите»: надзорные ведомства ищут виновников загрязнения воздуха в Москве

Выбросы сероводорода на юго-востоке Москвы обеспокоили не только жителей, но Росприроднадзор и Генпрокуратуру. Ведомства проверяют все крупные предприятия в этой части города. Против Московского нефтеперерабатывающего завода уже возбуждено административное дело, в том числе из-за отсутствия утвержденного проекта предельно допустимых выбросов, передает «Интерфакс».

Как известно, 17 мая в районе Капотня произошел большой выброс сероводорода. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этого вредного вещества в 51 раз. Минувшей ночью автоматическая станция контроля также обнаружила в ночные часы загрязнение воздуха сероводородом и диоксидом серы. Максимальные показатели превышали норму почти в 15 раз.

Столичная прокуратура также проводит комплексную проверку, с привлечением профильных ведомств – Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России. Задача – установить причины выбросов.

Однако экологи не радуют оптимизмом. По их мнению, уличить кого-либо в причастности к нарушениям, поймать за руку – непросто. Зафиксировать выбросы можно только в момент попадания вещества в воздух.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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