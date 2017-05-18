В ГК «ПИК» нагрянули с обысками

Публикации за 18.05.17

В главном офисе группы компаний «ПИК» следователи проводят обыски и изымают интересующую их документацию. Мероприятия связаны с уголовным делом об ущербе московскому отделению спортивного общества «Динамо», передает дают информагентства со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по Москве.

Между тем, по данным РИА Новости, в «ПИКе» уверяют, что обыски не имеют прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам.

«Подобные ситуации по контрагентам «ПИК» происходят несколько раз в квартал. ГК «ПИК», ее сотрудники и акционеры всегда оказывали и продолжат оказывать полное содействие следственным органам», – заверили в пресс-службе, добавив, что сейчас работа центрального офиса полностью восстановлена.

Напомним, что группа ПИК – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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