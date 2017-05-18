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Публикации за 18.05.17

В «Домодедово» задержан бриллиантовый груз

В «Домодедово» задержан бриллиантовый груз

Таможенники аэропорта «Домодедово» задержали двоих граждан России, которые предприняли попытку провоза через границу упаковки с бриллиантами общей стоимостью более 16 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, во время прохождения таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом из Индии, сотрудники таможни задержали двоих россиян. Мужчины следовали по зеленому коридору, заявив тем самым, что не провозят товары, которые подлежат декларированию.

По итогам экспертизы было установлено, что найденные камни являются бриллиантами разных размеров и суммарным весом в 18 граммов, а их общая стоимость превышает 16 млн рублей.

Один из задержанных пояснил, что перевозил камни с целью оценки в России и дальнейшего ведения предпринимательской деятельности. Второй мужчина утверждал, что видит эти камни впервые в жизни.

В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело по факту контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

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