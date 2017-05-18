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Публикации за 18.05.17

50 случаев бешенства зафиксировано в Подмосковье

50 случаев бешенства зафиксировано в Подмосковье

С начала текущего года в Подмосковье зафиксировано почти полсотни случаев бешенства. Как и прежде, основными источниками этого опасного заболевания становятся дикие лисы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Как отметил руководитель ведомства Максим Ереза, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года количество зафиксированных зараженных животных в этом году сократилось вдвое.

По словам Ерезы, с начала текущего года в Московской области зафиксировали 49 случаев бешенства, в то время, как в минувшем году за тот же период таких случаев было зафиксировано 114.

Он также добавил, что в текущем году, как и прежде, основным источником распространения заболевания стали лисы – 23 случая. Также в числе зараженных называются енотовидные собаки, бродячие собаки, кошки, лось и даже корова.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

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