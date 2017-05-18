Прилепин решил остановить либеральный карнавал / В России создан Русский художественный союз

Публикации за 18.05.17

В России появилась новая творческая организация – Русский художественный союз (РХС), объединяющий деятелей культуры не по отраслевому, а по мировоззренческому принципу. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве писатель Захар Прилепин.

По его словам, понятие интеллигенции в конце 1980-х годов приватизировало определенное количество творческой публики. Нынешняя ситуация «не соответствует принципам демократии». В связи с этим писатель призвал «расширить культурные ландшафты, культурные пространства, где мы все будем иметь право голоса».

«Я считаю, что процесс деприватизации понятия «интеллигенция», безусловно, должен произойти. В этом заинтересовано колоссальное количество людей по всей России», – цитирует Regnum.

Как отмечает «Комсомольская правда», народу и «немалой части творческой интеллигенции надоел бесконечный либеральный карнавал в высоких сферах российского искусства», а больше всего – «откровенно антироссийская и прозападная идеология».

По словам создателей союза, главное для организации – формирование русской национальной идентичности средствами искусства, изменение культурной политики в стране.

Известно, что в РХС вступило уже более 40 человек. Организаторами выступили не только Прилепин, но и театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, композитор Владимир Мартынов, музыкант Александр Ф. Скляр. Как ожидается, первый съезд организации состоится осенью этого года.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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