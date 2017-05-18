Погода в Москве продолжает удивлять: от дневной жары до нуля ночью

Публикации за 18.05.17

Жителей Москвы сегодня порадовало солнце. В регион пришло долгожданное тепло, благодаря антициклону. Воздух прогрелся почти до 20 градусов, но уже в пятницу, 19 мая, вновь возможен дождь. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 8 градусов, а днем столбик термометра покажет до 23 градусов.

В выходные погода удивит разнообразием. В субботу, 20 мая, ожидается почти лето, а в воскресенье – дождь и похолодание. Всему виной – северный циклон.

20 мая ночью ожидается до 10 градусов, днем после полудня – до +25. Ночь на 21 мая будет теплой – до 14 градусов, но местами возможен небольшой дождь. Днем также ожидаются осадки с грозой, а максимальная температура – не выше 18 градусов в Москве и 19 – в Подмосковье.

Похолодание нужно ждать во вторник ночью, когда температура опустится до 0…5 градусов, но днем воздух прогреется до 20 градусов.

Несмотря на такие погодные аномалии, столичные пляжи уже готовят к началу сезона – 1 июня.

«В настоящее время по итогам водолазного обследования дна уже приняты 8 из 12 зон отдыха на территории Москвы», – сообщается в материалах к пресс-туру к организации обеспечения безопасности на водных объектах столицы.

Предполагается, что всего будет организовано 47 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха на водных объектах.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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