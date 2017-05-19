Полиция Карловых Вар опровергла факт задержания российского бизнесмена Рубена Татуляна

Публикации за 19.05.17

Российского бизнесмена на чешском курорте Карловы Вары правоохранители не задерживали и не имеют к нему никаких вопросов или претензий. В распоряжении нашей редакции есть документальное подтверждение этого факта.

Сам Рубен Татулян называет информацию о его якобы задержании ложью от первого до последнего слова, и связывает ее появление с происками недоброжелателей и завистливых коммерческих структур. По его мнению, именно они проплачивают такие информационные вбросы.

К разрешению ситуации подключился адвокат предпринимателя. Он получил в полиции Карловых Вар документы на чешском и русском языках, где подтверждается, что ни у силовиков, ни вообще у местных властей нет никаких претензий к РубенуТатуляну.

Как уточнил сам бизнесмен в интервью нашему корреспонденту, сейчас на известном европейском курорте он проходит плановый курс лечения минеральными водами, как делает это ежегодно на протяжении уже нескольких десятков лет. По словам Татуляна, данное обстоятельство прекрасно известно всякому, кто более-менее близко знаком с ним.

В прошлый раз провокационная шумиха вокруг имени Татуляна была связана с эпизодом в сочинском аэропорту в 2016 году. Тогда автомобиль бизнесмена якобы протаранил шлагбаум. «Но ведь этого тоже – не было», – утверждает Рубен Татулян. И в доказательство приводит решение суда, который защитил его честь и достоинство.

Были собраны необходимые документы в МВД об отсутствии самого факта правонарушения и, соответственно, претензий к Татуляну. Ничего похожего на «снос шлагбаума» нет и на видео, которое появилось тогда в Интернете.

«Мы в суде выиграли и доказали, что такого эпизода не было, – напоминает Рубен Татулян. Насколько я понимаю, аэропорт – это режимный, охраняемый объект. Туда приезжают первые лица государства. Откуда видео с кадрами, снятыми на территории аэропорта, попало в Сеть к блогеру? Этот вопрос – один из самых важных. Соответственно, у меня есть уже не предположение, а убеждение, что это – проплаченный заказ. И кто-то, возможно и из официальных структур, работает вместе с такими лже-бизнесменами. Есть и еще вопрос к тем, кто предоставил это видео. Она ведь появилось в Интернете спустя уже месяц после съемки. Соответственно, если бы нарушение действительно имело место, то, наверняка возбудили бы уголовное дело. Но никто ничего не возбуждал – не было причины. Единственно, один из моих водителей заплатил штраф за пересечение сплошной линии».

Появление лживых информационных вбросов, которые порочат его честь и достоинство, Рубен Татулян объясняет элементарной завистью тех коммерческих структур, которых раздражают и не устраивают успехи его бизнес-проектов в Сочи и за его пределами.

Карловы Вары, Служба информации РИА «Новый День»

Карловы Вары. Другие новости 19.05.17

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