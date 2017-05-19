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Публикации за 19.05.17

Тише едешь – дальше не будешь: на МКАД образовалась пробка в 20 км

Тише едешь – дальше не будешь: на МКАД образовалась пробка в 20 км

Гигантская пробка с утра парализовала движение на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Затор растянулся от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы и превысил 20 километров. На преодоление этого участка уходит около полутора часов.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», пробки в столице в пятницу составляют шесть баллов. Движение затруднено из-за дорожных работ и нескольких аварий.

Москва, Ольга Ветрова

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