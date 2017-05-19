Находки из прошлого: на Большой Лубянке раскопали мостовую XVII-XVIII веков

Публикации за 19.05.17

Археологический мониторинг, сопровождающий благоустройство Москвы, помог обнаружить очередную значительную находку. На Большой Лубянке найдена деревянная мостовая XVII века и брусчатка XVIII века.

Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой ученые увидели мощение более позднего периода: булыжники XIX – начала XX века, говорится в сообщении на официальном портале столичной мэрии.

Кроме того, найдены десятки артефактов в доказательство, что на этом месте и в прежние времена было плотное движение: металлические конские подковы и обувные набойки (XVII-XIX веков), медные монеты (XVIII-XX веков), гвозди и разнообразная керамика того же периода.

Отметим, что большая часть находок – это XIX век. По словам археологов, на Лубянской площади, что по соседству, тогда был фонтан с питьевой водой, к которому часто приходили горожане. Ямщики останавливались здесь и набирали воду для лошадей.

Во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади обнаружены также следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружения стены Китай-города.

Оборонительный ров был выкопан при строительстве Китайгородской стены в XVI веке. Ров и стена должны были помочь защитить центр Москвы от вторжения крымского хана Махмет-Гирея. Но вторжение не состоялось. Во времена Петра I защитные укрепления дополнили бастионами, готовясь к нашествию шведского короля Карла XII. Но и его не было. Через сто лет рвы окончательно закопали, так как стена Китай-города утратила свое оборонительное значение.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, все мелкие артефакты опишут и изучат. Затем их передадут в музеи или пополнят ими коллекцию выставки находок программы «Моя улица».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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