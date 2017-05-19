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Публикации за 19.05.17

Источник загрязнения воздуха в Капотне может находиться в Подмосковье

Источник загрязнения воздуха в Капотне может находиться в Подмосковье

Источник сильного загрязнения воздуха с многократным превышением предельно допустимого содержания сероводорода в московском районе Капотня может находиться в Московской области. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, Московский нефтеперерабатывающий завод, который ранее считался источником загрязнения, на момент этого происшествия не функционировал, поэтому придется искать другие причины, передает .

«На данный момент ведется расследование по другим возможным источникам, которые находятся на территории столичного региона. Там тоже имеются предприятия, которые теоретически могли быть причастны к таким выбросам», – заявил депутат, не став уточнять, какие именно предприятия он имеет в виду.

По словам Онищенко, в случае доказанной вины предприятия, компанию можно не только оштрафовать, но и потребовать в суде моральную компенсацию, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Такое законодательство есть, и им надо пользоваться, надо нарабатывать правовую практику нам с вами», – сказал депутат.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.05.17

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