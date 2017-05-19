В троицкой новостройке оказалась вонючая грязная вода

Публикации за 19.05.17

Жители новостройки в Троицке жалуются на качество воды из кранов – вода кишит бактериями и источает невыносимую вонь, передает «Москва24».

По словам жильцов, такой водой нельзя даже помыться, так как грязная жидкость вызывает раздражение кожи. Тем более такую воду никто не решается пить. Медики утверждают, что при питье такой воды можно получить немало проблем с сосудами, камнями в почках или дерматитом.

По словам представителей Мосводоканала, для водоснабжения дома используется собственная скважина – на данный момент в ТиНАO это действительно практикуется, но за качество такой воды в этом случае ответить некому.

Для обеспечения жителей округа качественной водопроводной водой, в район собираются провести новый луч длиной около трех с половиной километров. Полная реконструкция местных систем водоснабжения должна быть завершена к 2035 году.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.05.17

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