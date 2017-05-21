Впервые в истории: сегодня мощи Николая-чудотворца доставят в Москву

Публикации за 21.05.17

Сегодня в Москву из Папской базилики в Бари будут доставлены мощи одного из самых почитаемых святых в христианском мире – святителя и чудотворца Николая. Как сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви, это уникальное событие: за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали итальянского города.

Договоренность об этом беспрецедентном деянии была достигнута по результатам встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

Предполагается, что до июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, после чего их доставят для поклонения в Санкт-Петербург.

Накануне в Папской базилике в Бари представители делегации Русской Православной Церкви совершили молебен с акафистом святителю и чудотворцу Николаю.

Святитель Николай – один из самых почитаемых святых не только в Римско-Католической Церкви и Православной Церкви, но и во всем христианском мире.

Бари – Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Бари – Москва. Другие новости 21.05.17

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