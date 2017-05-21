В Москву снова пришло похолодание: опять возможен майский снег

Публикации за 21.05.17

Сегодня Центральную Россию атакует холодный атмосферный фронт, а на Москву обрушатся «полчища» мощных облаков – возможны ливни и грозы, а также шквалистый ветер. Согласно прогнозу синоптиков, дневная температура понизится до +15 градусов.

Как прогнозируется, в понедельник и вторник, 22-23 мая, в столичном регионе проявит себя скандинавский антициклон, что приведет к понижению температуры в ночные часы до 0…+5 градусов, а в Подмосковье 23-го мая под утро местами возможны легкие заморозки.

Как отметил сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, в следующие выходные, 27и 28 мая, очередной ныряющий циклонический вихрь сформирует ультраполярное (северо-восточное) вторжение холода – в ночь на субботу и воскресенье возможны ливни и мокрый снег, а столбики термометров рухнут до 0…5 градусов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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