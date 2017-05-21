NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.05.17

В Россию из Италии доставлены мощи Николая-чудотворца
Фото patriarchia.ru

В Россию из Италии доставлены мощи Николая-чудотворца

В Москву доставлены спецрейсом из Италии мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули Папскую базилику города Бари. Верующие московских приходов собрались в аэропорту «Внуково», чтобы встретить святыню, передает «Интерфакс».

На летном поле мощи святителя Николая встречает рота почетного караула и духовенство. Предполагается, что митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.

Предполагается, что в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя ковчег с мощами Наколая-чудотворца встретит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В российской столице святыне можно будет поклониться до 12 июля, затем она будет перевезена в Санкт-Петербург.

Накануне в Папской базилике в Бари представители делегации Русской Православной Церкви совершили молебен с акафистом святителю и чудотворцу Николаю.

Святитель Николай – один из самых почитаемых святых не только в Римско-Католической Церкви и Православной Церкви, но и во всем христианском мире.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.05.17

Страшная авария в Подмосковье: Ferrari убил двух человек. / Крупный пожар на складе в Лыткарине локализован. / В Турции установлена личность офицера русской армии в найденном захоронении.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter