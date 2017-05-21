В Россию из Италии доставлены мощи Николая-чудотворца

Публикации за 21.05.17

В Москву доставлены спецрейсом из Италии мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули Папскую базилику города Бари. Верующие московских приходов собрались в аэропорту «Внуково», чтобы встретить святыню, передает «Интерфакс».

На летном поле мощи святителя Николая встречает рота почетного караула и духовенство. Предполагается, что митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.

Предполагается, что в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя ковчег с мощами Наколая-чудотворца встретит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В российской столице святыне можно будет поклониться до 12 июля, затем она будет перевезена в Санкт-Петербург.

Накануне в Папской базилике в Бари представители делегации Русской Православной Церкви совершили молебен с акафистом святителю и чудотворцу Николаю.

Святитель Николай – один из самых почитаемых святых не только в Римско-Католической Церкви и Православной Церкви, но и во всем христианском мире.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.05.17

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