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Публикации за 22.05.17

Синоптики прогнозируют Москве неустойчивую погоду: ночью до минус 3 градусов и дожди

Синоптики прогнозируют Москве неустойчивую погоду: ночью до минус 3 градусов и дожди

В московском регионе сохранится неустойчивая города: со вторника ожидаются дожди и очередное похолодание. Об этом говорится в обновленном прогнозе Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в ночь на вторник, 22 мая, температура понизится до 4…6 градусов в мегаполисе и 1…6 – в Подмосковье, местами возможны заморозки до -3. Однако днем потеплеет до 19-20 градусов.

В среду, 24 мая, ночью до 10 градусов, днем местами возможен небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит 23 градуса.

В четверг, 25 мая, вновь прогнозируется небольшой дождь. Ночью до 12 градусов тепла, а в дневное время до 20. В пятницу, 26 мая, сохранится такая же погода.

В субботу, 27 мая, местами также возможнее небольшой кратковременный дождь, ночью 4…9 градусов, днем 11…16.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.17

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