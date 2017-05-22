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Публикации за 22.05.17

В Подмосковье полиция закрыла еще один бордель

В Подмосковье полиция закрыла еще один бордель

В подмосковном Дмитровском районе сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в организации занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, 34-летний и 58-летний местные жители были задержаны сотрудниками полиции, преставившимся в качестве потенциальных клиентов борделя. Мужчины подозреваются в организации предоставления услуг сексуального характера с привлечением к этой «работе» четверых девушек в возрасте 19-42 лет.

На данный момент организатору этого незаконного бизнеса суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а его подельник помещен под подписку о невыезде.

Оказывавшие сексуальные услуги девушки привлечены к административной ответственности за занятие проституцией и будут вынуждены выплатить штраф в размере 2 тысячи рублей каждая.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.05.17

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