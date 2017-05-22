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Публикации за 22.05.17

Москвичи выстроились в полукилометровую очередь к мощам Николая Чудотворца (ФОТО)

Москвичи выстроились в полукилометровую очередь к мощам Николая Чудотворца (ФОТО)

В Москве открылся доступ к мощам святителя Николая Чудотворца, впервые привезенным накануне из Италии. Очередь в Храм Христа Спасителя растянулась на полтора километра. Тысячи прихожан желают поклониться святыне.

Как сообщают в информационном центре транспортного комплекса Москвы, в связи паломничеством с 22 мая по 13 июля движение транспорта ограничено по одной полосе Пречистенской набережной со стороны Храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленивка и на Соймоновском проезде.

Изменился и режим работы метро «Кропоткинская».

«С 22 мая по 13 июля северный вестибюль станции «Кропоткинская» (выход к Храму Христа Спасителя) будет работать только для входа пассажиров, южный (выход на Гоголевский бульвар) – для входа и выхода. Это позволит избежать скопления людей в северном вестибюле в условиях увеличенного пассажиропотока на станции в эти дни», – сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Кроме того, в этот период на станции организуют дежурство дополнительных инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут пожилым и маломобильным гражданам добраться до Храма.

Отметим, что мощи впервые за 930 лет покинули папскую базилику итальянского города Бари. Доступ к святыне 22 мая открыт до 21.00. С 23 мая по 12 июля будет осуществляться с 8:00 до 21:00.

Москва, Ольга Ветрова

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