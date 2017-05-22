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Публикации за 22.05.17

В «Домодедово» задержан турист с чаем, конфетами и папиросами, в которых был кокаин

В «Домодедово» задержан турист с чаем, конфетами и папиросами, в которых был кокаин

Папиросы, конфеты и чай с содержанием кокаина изъяли таможенники у одного из пассажиров, прибывших в Москву из Перу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

По данным ведомства, во время проведения таможенного контроля у граждалнина Росси 1983 года рождения были обнаружены наркотики. Во время осмотра его багажа среди личных вещей были найдены папиросы с веществом растительного происхождения общим количеством 50 штук, упаковка чая с надписью Sunka Herbal Tea Coca Premium и 25 пакетиками внутри, а также коробка конфет с надписью Coca Sweet.

По словам самого пассажира, этот товар он купил на одном из местных рынков как сувениры для друзей.

По заключению экспертизы в папиросах, чае и конфетах содержится кокаин общим весом 0,28 грамма. Таким образом, в действиях задержанного присутствуют признаки контрабанды наркотических средств. Теперь путешественнику грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Москва, Алексей Васильев

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