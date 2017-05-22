Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин

Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, передает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на друзей тележурналиста.
Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи «Футбольное обозрение».
Перетурин перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 22.05.17
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