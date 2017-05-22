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Публикации за 22.05.17

В Москве откопали 400-летний белокаменный мост

В Москве откопали 400-летний белокаменный мост

В Москве в ходе ремонта водопровода обнаружен древний белокаменный мост раскопан на Славянской площади. Единственное упоминание о нем есть в документе почти 400-летней давности. Археологи обнаружили каменный фундамент и кирпичную арку, передает официальный портал столичного правительства.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, для исследований из верхней части кладки были извлечены две половинки кирпичей, на которых обнаружены клейма: буквы П и Д. «По этим признакам кирпичную кладку предварительно датировали третьей четвертью XVII века», – сказал он.

По словам археологов, долгое время мост, ведущий к Варварской башне стены Китай-города, считали утраченным. Длина обнаруженного участка – 17 метров, а высота – полтора метра.

Отметим, что первый деревянный прототип моста был построен вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской для защиты центра от врагов.

«Изначально мосты сделали из дерева, в XVII веке их стали перестраивать из камня. Так, в описи 1646 года указано, что у Варварской башни «подведен новый бык белым каменем». Историки предполагают, что термином «бык» называли мостовые сооружения. Это единственное упоминание моста в документах», – говорится в сообщении столичной мэрии.

До 20-х годов XIX века мост использовали для въезда в центр столицы. Однако при Александре I стена перестала рассматриваться как оборонительное сооружение – поверхность была выровнена, а остатки моста засыпаны.

Москва, Ольга Ветрова

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