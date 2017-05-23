NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.05.17

В России переименуют спортшколы: президент путается в названиях
Фото: пресс-служба Кремля

В России переименуют спортшколы: президент путается в названиях

Сегодня президент РФ Владимир Путин предложил переименовать организации, которые занимаются подготовкой юных спортсменов. «Наверное, вы со мной согласитесь, пора разобраться, а то запутаться очень просто. У нас и какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП, да бог знает чего только нет», – сказал глава государства, выступая в Краснодаре на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин обратил внимание, что по сути все эти спортшколы «занимаются одним и тем же – воспитывают атлетов, и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля и, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки».

Вместе с тем глава государства отметил, что при воспитании молодых спортсменов необходимо учитывать не только сложившиеся отечественные традиции, но и современные тенденции мирового спорта – «новые возможности науки, технологии».

«Новые вызовы диктуют необходимость серьёзного пересмотра сложившихся методик и подходов», – добавил Путин.

По его словам, цель состоит в том, чтобы «обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего российского спорта, сохранить позиции лидеров по очень многим направлениям».

Президент РФ также предложил «подумать о поддержке талантливых ребят».

«В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших. Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счёт сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта, во всяком случае по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, и направляются очень большие и не всегда обоснованно», – подчеркнул глава государства.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 23.05.17

Известные артисты театра и кино выступили в защиту режиссера Серебренникова. / «Винзавод» опроверг информацию об обысках. / Умер Джеймс Бонд.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter