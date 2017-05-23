В России переименуют спортшколы: президент путается в названиях

Публикации за 23.05.17

Сегодня президент РФ Владимир Путин предложил переименовать организации, которые занимаются подготовкой юных спортсменов. «Наверное, вы со мной согласитесь, пора разобраться, а то запутаться очень просто. У нас и какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП, да бог знает чего только нет», – сказал глава государства, выступая в Краснодаре на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин обратил внимание, что по сути все эти спортшколы «занимаются одним и тем же – воспитывают атлетов, и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля и, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки».

Вместе с тем глава государства отметил, что при воспитании молодых спортсменов необходимо учитывать не только сложившиеся отечественные традиции, но и современные тенденции мирового спорта – «новые возможности науки, технологии».

«Новые вызовы диктуют необходимость серьёзного пересмотра сложившихся методик и подходов», – добавил Путин.

По его словам, цель состоит в том, чтобы «обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего российского спорта, сохранить позиции лидеров по очень многим направлениям».

Президент РФ также предложил «подумать о поддержке талантливых ребят».

«В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших. Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счёт сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта, во всяком случае по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, и направляются очень большие и не всегда обоснованно», – подчеркнул глава государства.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 23.05.17

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