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Публикации за 24.05.17

В Москве умер еще один внук Сталина

В Москве умер еще один внук Сталина

В Москве на 76-м году жизни скончался после тяжелой болезни театральный режиссер, народный артист России и внук советского вождя Иосифа Сталина Александр Бурдонский, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.

Предполагается, что прощание с Бурдонским пройдет в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже.

Александр Бурдонский – советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.

В конце декабря 2016 года в Москве умер еще один внук Сталина Евгений Джугашвили. Он скончался на одной из столичных улиц на северо-востоке города. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Москва, Светлана Антонова

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