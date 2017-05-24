Публикации за 24.05.17

В Москве на 76-м году жизни скончался после тяжелой болезни театральный режиссер, народный артист России и внук советского вождя Иосифа Сталина Александр Бурдонский, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.

Предполагается, что прощание с Бурдонским пройдет в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже.

Александр Бурдонский – советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.

В конце декабря 2016 года в Москве умер еще один внук Сталина Евгений Джугашвили. Он скончался на одной из столичных улиц на северо-востоке города. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.05.17

Депутаты хотят разрешить приставам задерживать алиментщиков. / Почти 30 легковушек сгорели на стоянке в «новой» Москве. / Новый опасный тренд: дети цепляются и повисают с крыш домов (ВИДЕО). Юные экстремалы рискуют жизнью ради лайков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»