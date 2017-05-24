Жизнь в стиле «бизнес-план»

Публикации за 24.05.17

Издательство «Интернациональный союз писателей» выпустило в свет новую книгу Виктории Левиной «Дом в деревне», которую в творческом мире называют шедевром в жанре женского романа. Как отмечает в своей рецензии писательница Мария Зяблова, от каждой страницы веет свободой, оптимизмом и верой в то, что все возможно, в любых обстоятельствах и событиях.

Автобиографический жанр всегда интересовал читателей и был ими любим. Особенным успехом пользуются книги, в которых уровень искренности, правдивости и чувства юмора превышает все допустимые пределы. Ты словно сидишь рядом с автором и слушаешь историю из первых уст. Именно такой – легкой, насыщенной, яркой и веселой, несмотря на разные события писательницы, – получилась новая книга Виктории Левиной «Дом в деревне».

Название воссоздает перед глазами образы – большой деревенский дом, развесистая береза у окна, медленный и тихий голос бабушки, запах парного молока… Стоп! Деревня деревне рознь. В книге идет речь о деревушке в Коста-Рике, которая расположилась между Тихим океаном и Карибским морем, на перешейке между Северной и Южной Америкой. Невероятное место! Место-мечта, которое стало причиной и следствием всего произведения. Горы в зелени, свободно пасущиеся лошади, кристально чистый воздух – это все стоит усилий героини.

Повествование начинается с будней жены работника муниципалитета службы по уборке улиц, а потом сюжет закручивается. Вот Виктория на работе, потом она в самолете, далее в отпуске, и вдруг все это великолепие заканчивается в больнице. И мечта о Коста-Рике откладывается на неопределенный срок. Героиня неудачно падает на автостоянке и получает тяжелый перелом бедра – было ли это случайностью или совпадением? Потом долгое лечение и реабилитация, инвалидность. И все же выход на любимую работу, потому что это часть бизнес-плана о Коста-Рике.

Мечта о своем доме в Коста-Рике становится символом жизни и дает каждый день силы и энергии на выздоровление. Ты вместе с героиней проходишь весь ее путь – вместе с ней плачешь, радуешься маленьким успехам, грустишь и находишься в эйфории. Перед нами живая, настоящая и любящая жизнь Женщина. Долгие месяцы реабилитации, сначала на руках медбрата, потом с доской для пересаживания в инвалидное кресло, а потом и без кресла совсем. Она все это прошла.

Жизненный поворот и история, которую он подарил, превратился в чудесную книгу, легкую, с юмором, описывающую метко разные тонкости людей. Книга получилась очень женской и от этого невероятно притягательной. От каждой страницы веет свободой, оптимизмом и верой в то, что все возможно, в любых обстоятельствах и событиях. Главное, голову выше и вперед. Даже если «по ходу пьесы» дом в Коста-Рике превратился в сельскую усадьбу в Болгарии…

Москва, Мария Зяблова

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