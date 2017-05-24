К выходным в Москве резко похолодает / Возможны заморозки и мокрый снег

Публикации за 24.05.17

Синоптики не обнадеживают москвичей солнечными прогнозами. Холодная погода вернется в столичный регион в конце недели. Сегодняшний день запомнится как самый теплый: температура воздуха будет повышаться до +23. Однако уже в четверг начнутся дожди.

«Дождь будет идти целый день и принесет до 10 мм осадков», – сообщают в Гидрометцентре. Погода при этом останется умеренно теплой, в ночь +12...+15.

В пятницу все будет в том же погодно-температурном ключе, а к выходным резко похолодает.

«В тыловой части регенерирующего циклона ветер развернется на северный, и арктическое вторжение понизит ночную температуру до 0...+5, дневную – до +8...+13», – сообщают метеорологи.

В Московской области возможны слабые заморозки. По данным центра погоды «Фобос», в ночь на 27 мая в московском регионе ливни местами будут переходить в мокрый снег.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.05.17

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