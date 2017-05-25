На Казанском направлении произошел сбой в движении электричек

Публикации за 25.05.17

Сегодня утром на Казанском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении электричек. Как сообщила пресс-служба столичной магистрали, нарушение расписания связано с инцидентом на станции Черусти.

В 06:47 при заезде в тупик пригородного поезда без пассажиров произошел съезд с рельсов одной колесной пары. Часть состава осталась на первом главном пути. На место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Перово, который вернул колесную пару на рельсы.

В пресс-службе МЖД уточнили, что в 7:46 железнодорожники произвели расцепку пригородного поезда и убрали часть состава с первого главного пути.

Движение поездов временно осуществлялось вариантным графиком с использованием соседнего пути. Ситуация отразилась на графике движения только одной электрички и двух поездов дальнего следования.

В настоящее время движение поездов на участке осуществляется в штатном режиме по всем путям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.05.17

Просмотр видео в сети открывает доступ хакерам. В популярных плеерах обнаружена уязвимость. / Миллиард – на растерзание. / Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал студентам учить русский. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»