На Казанском направлении произошел сбой в движении электричек

Сегодня утром на Казанском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении электричек. Как сообщила пресс-служба столичной магистрали, нарушение расписания связано с инцидентом на станции Черусти.
В 06:47 при заезде в тупик пригородного поезда без пассажиров произошел съезд с рельсов одной колесной пары. Часть состава осталась на первом главном пути. На место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Перово, который вернул колесную пару на рельсы.
В пресс-службе МЖД уточнили, что в 7:46 железнодорожники произвели расцепку пригородного поезда и убрали часть состава с первого главного пути.
Движение поездов временно осуществлялось вариантным графиком с использованием соседнего пути. Ситуация отразилась на графике движения только одной электрички и двух поездов дальнего следования.
В настоящее время движение поездов на участке осуществляется в штатном режиме по всем путям.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 25.05.17
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