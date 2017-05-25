Федор Добронравов готовится к бенефису

Публикации за 25.05.17

В московском Театре Эстрады завершается подготовка к премьере спектакля «Чудики» по мотивам рассказов Василия Шукшина, который станет бенефисом знаменитого актера Федора Добронравова. Об этом сообщила пресс-служба продюсерского центра артиста.

В основу спектакля положены девять рассказов русского режиссера и писателя Василия Шукшина, девять рассказов – девять ролей Фёдора Добронравова. В первом действии зрители увидят сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк», «Космос, нервная система и шмат сала», «Экзамен», «Микроскоп» и «Миль пардон, мадам», во втором – рассказы «Верую!», «Приезжий», «Непротивленец Макар Жеребцов» и «Коленчатые валы».

«Творчество Василия Шукшина всегда находило в моей душе живой отклик, – отметил Федор Добронравов. – Герои его произведений – простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжелой жизнью. Но при этом, настроение произведений легкое и светлое, разрешение ситуаций всегда происходит в положительном ключе. Шукшин обыгрывает вечные ценности: добро, свободу личности, нравственность. Создавая Продюсерский центр, я сам опирался на эти ценности, и своими театральными постановками, фильмами и другими проектами мы стремимся передать их нашим зрителям».

Помимо исполнителя девяти главных ролей, народного артиста России Федора Добронравова, в спектакле заняты артисты ведущих московских театров: актриса театра Вахтангова Ольга Лерман, актер Театра Антона Чехова Иван Добронравов (известный зрителю по фильму «Возвращение» Звягинцева), актер Театра Сатиры Александр Чернявский и актриса театра «Сатирикон» Наталья Рыжих.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Александр Назаров – театральный и кинорежиссер, преподаватель ВТУ им. Щукина и ВГИКа им. Герасимова, главный режиссер сериала «Не родись красивой».

Премьера спектакля намечена на 28 мая.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.05.17

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