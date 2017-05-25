Квартиры в «хрущевках» под снос взлетели в цене

Публикации за 25.05.17

В Москве заметно подорожали квартиры в домах, которые попадают под программу так называемой реновации, предполагающей снос пятиэтажек. На портале ЦИАН, где размещена база объявлений по продаже недвижимости, с середины мая появилось множество объявлений о продаже таких квартир, передает Life.

В частности в районе Бескудниково с 15 мая было выставлено на продажу 13 квартир в тех домах, которые предполагается снести и попали в список на голосование. При этом цены на такую недвижимость указана выше рынка. Например, «однушка» продаётся за 4,6 млн рублей, хотя год назад она стоила 3,8 млн.

Такая же ситуация и по другим районам, где предполагается снос пятиэтажек. В Покровском-Стрешневом на продажу в мае были выставлены 24 такие квартиры, в Марфине – 28 квартир.

Авторы некоторых объявлений специально подчёркивают, что дома попали в список и будут снесены. То есть это подаётся как дополнительный плюс для клиентов.

Комментируя эту ситуацию, аналитик ЦИАН Алексей Попов сказал, что сейчас по домам из списка на реновацию на голосование подаётся примерно 53 новых объявления в день. При этом в ЦИАН уверяют, что москвичи стали реже выставлять свои квартиры в пятиэтажках на продажу.

Как показывает инструмент «Яндекса» Wordstat, интерес пользователей к покупке квартиры в доме под снос растёт. На что надеются потенциальные покупатели, понятно: столичные власти заверяют, что новые квартиры, которые москвичи получат по программе реновации, окажутся на 20-30% дороже, чем старые.

Продавцы же таких квартир, по оценкам экспертов, рассчитывают на то, что при продаже до сноса не придётся платить налог в 13% от полученной суммы. Потом же вычет этих 13% приблизит сумму от продажи квартиры в новостройке к цене жилья в «хрущёвке». При этом пока нет гарантии, что в новом доме окна квартиры не будут выходить на железную дорогу или какой-либо промышленный объект. В то же время многое будет зависеть от массовости застройки. Допустим, если на месте нескольких снесённых пятиэтажек построят только один-два высотных дома для переселения, это один вариант. Если кроме этих домов ещё и три-четыре высотки для коммерческих продаж, это совсем другой вариант.

В таком случае предложение будет массовым, и цены на квартиры там будут не очень высокими, отмечают эксперты рынка недвижимости.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.17

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