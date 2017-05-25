В Москве и Подмосковье снова объявлено штормовое предупреждение

Публикации за 25.05.17

Сегодня в Москве и Подмосковье опять объявлено штормовое предупреждение. Как говорится сообщениях региональных главком МЧС, днем и вечером в столичном регионе ожидается сильный дождь и гроза при порывистом ветре до 12-17 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта. В целях безопасности рекомендуется закрыть окна в помещениях.

При порывистом ветре машину лучше ставить в гараж, а при его отсутствии следует парковать машины вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», – рекомендует МЧС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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