Москву подтопило после сильного дождя

Публикации за 25.05.17

К 14:30 мск в центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» поступило 15 заявок о скоплении воды после сильного дождя, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там отметили, что бригады специалистов отправлены для устранения подтоплений. При этом 367 бригад «Мосводостока» в составе 1103 рабочих и 285 единиц техники переведены на круглосуточный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. В течение дня и вечером в столичном регионе ожидаются сильные дожди, гроза при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

Москва, Светлана Антонова

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