Ростуризм рекомендовал жителям РФ отказаться от поездок в Великобританию

Публикации за 26.05.17

Гражданам России лучше воздержаться от поездок в Соединенное Королевство, особенно – от посещения мегаполисов. Об этом предупреждают посольство РФ в Великобритании и Ростуризм, отмечая, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до максимально возможного – «критического».

Россиян просят максимально серьёзно отнестись к предупреждениям при планировании. Гражданам РФ, находящимся в Великобритании, рекомендуется «следить за предупреждениями властей, сообщениями местных СМИ, быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий».

Кроме того, туроператорам поручено информировать клиентов об уровне террористической угрозы в Великобритании.

Напомним, в результате взрыва в Манчестере на концерте певицы Арианы Гранде 22 мая погибли 22 человека, 75 – получили ранения. Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала случившееся ужасающим террористическим актом. Позднее стало известно, что бомбу пронес на стадион террорист-смертник, он же активировал взрывное устройство. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.

Москва, Ольга Ветрова

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