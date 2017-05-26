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Публикации за 26.05.17

ФАС разрешила компании Григория Березкина купить РБК

ФАС разрешила компании Григория Березкина купить РБК

«Сотол проект» – структура группы ЕСН Григория Березкина получила разрешение купить 65,43% голосующих акций медиагруппы «РБК». Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку, перадет со ссылкой на представителя ведомства.

Также удовлетворено ходатайство АО «Сотол проект» о приобретении доли в размере 80,463% уставного капитала ООО «РБК Онлайн», основным видом деятельности которого является рекламные агентства.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», владелец группы ЕСН Григорий Березкин начал переговоры с инвестгруппой «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова о покупке медиахолдинга. В середине апреля он лично подтвердил, что планирует купить РБК. Тогда он говорил, что сделку осложняет только долг компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.05.17

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