В клубе WTF похоронили государственную молодежную политику / Фоторепортаж

Публикации за 26.05.17

Законопроект о государственной молодежной политике в России никому не нужен, кроме чиновников и депутатов. Как заявили участники «первой лиги» дискуссионного клуба WTF, для нового поколения важен реальный социальный лифт, а не декларация о намерениях государства подумать в этом направлении.

Видеоблогер Никита Лол (Иванов) и лидер молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров дискутируют Видеоблогер Никита Лол (Иванов) Лидер молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров Выступление Никилы Лола Выступление Кирилла Гончарова Никита Лол Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев Сопредседатель «Молодой гвардии Единой России» Игорь Давидович Лидер молодежного крыла «Партии Роста» Дмитрий Порочкин Лидер молодёжного крыла партии «Родина» Михаил Бутримов

Основными спикерами молодежной секции WTF стали популярный видеоблогер Никита Лол (Иванов) и лидер молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров. Оба сошлись в том, что закон о молодежи самой молодежи не нужен.

«По поводу закона о молодежи… Хочу сказать: зачем? Зачем придумывать какие-то определенные законы для нас, для молодого поколения, которое и так живет в свободной стране, но нас хотят в чем-то ограничить?» – сказал Лол.

Он также отметил, что государство само хочет привлекать блогеров в качестве политического инструмента, о чем может свидетельствовать резонансное приглашение Саши Спилберг в Госдуму на парламентские слушания. «Но для чего? Блогеры знают, как найти подход к своим зрителям. Сами мы никуда (в политику) не собираемся рваться, нам и так хорошо», – отметил он, но добавил, что примеры того, как блогеры становились политиками, есть – это, в частности, Алексей Навальный.

Как сказал Гончаров, «этот закон (о молодежной политике) излишен». «Мы с вами прекрасно понимаем, что законы, принимаемые Государственной думой, – многие из них не реализуются, не работают. На то мы и молодежь, что можем жить без цензуры и давления со стороны государства», – заявил он.

Впрочем, в ходе дискуссии выяснилось, что спикеры не читали этот законопроект, хотя изучать его не обязательно. Очевидно, что подобного рода документы о государственной политике в той или иной сфере носят декларативный характер, не обязательный в российской традиции к исполнению. Достаточно прочитать Основной закон страны, чтобы понять, что Конституция реально не работает и служит лишь своего рода шпаргалкой для чиновников и политиков, как нужно выступать на публике – что должно «углубить», «улучшить» и «повысить».

Тем не менее, слова о ненужности закона о молодежной политике вызвали бурную реакцию со стороны некоторых лидеров молодежных партийных организаций. В частности, сопредседатель «Молодой гвардии Единой России» Игорь Давидович ожидаемо выступил в защиту такого закона о молодежной политике.

«У нас 85 субъектов Российской Федерации, как известно. В каждом регионе молодежную политику реализует совершенно различные органы: где-то это КДМы, где-то – министерства, а где-то – какой-то отдел на уровне профильного департамента образования из трех человек. Они пытаются что-то сделать, но им не хватает ставок», – сказал он и добавил, что закон позволит структурировать работу с молодежью, чтобы было полное понимание, какие органы государственной власти будут реализовывать молодежную политику.

Лидер молодежного крыла «Партии Роста» Дмитрий Порочкин также заступился за законопроект. «Закон нужен. Приведу один пример. В тех поправках, касающихся молодежного предпринимательства, мы на примере Еврейской автономной области… доказали, что преференции молодежи при открытии своего бизнеса сохранит регион в том плане, что оттуда перестанут уезжать. У них колоссальная проблема, что молодые люди заканчивают вуз и уезжают, а вместо них приезжают китайцы», – отметил он и подчеркнул, что закон о молодежной политике нужен стране.

Между тем Лола и Гончарова поддержал лидер молодёжного крыла партии «Родина» Михаил Бутримов. Он обратил внимание, что молодежь не нужно выделять в отдельную категорию – молодые люди, как и все остальные, являются гражданами своей страны.

«Подчеркну, я против молодежной политики как таковой. Все эти годы органы власти занимались лишь имитацией: позвать ребят постоять с плакатиком, кого-то неугодного краской облить...» – сказал он, явно намекая на деятельность прокремлевских молодежных организаций.

По оценке Бутримова, «молодежная политика – это дать возможность пробиться человеку, у которого есть энергия и задор, а не сажать его в тюрьму».

«Администрация президента и управление внутренней политики в регионах делает все, чтобы задвинуть молодых и энергичных. Я, как представитель русских националистов, могу сказать – из нашего цеха ребят посадили тысячи, просто потому что они энергичные, интересные, и у них есть задор», – обратил внимание Бутримов.

«Молодежная политика – это возможность человеку свободно без страха быть наказанным пробиться вперед и помочь своей стране», – подчеркнул он.

В ходе обсуждения были также затронуты и другие темы, в частности, кто круче – молодежные политики или популярные блогеры. Как прозвучало в дискуссии, если молодежный лидер не научился пользоваться YouTube и использовать этот канал для привлечения своей целевой аудитории, то он не может называться молодежным, а лишь начинающим политиком.

Постоянный участник клуба WTF – лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, оценивая заседание клуба, сказал, что разочарован тем, что увидел и услышал. «Я наблюдаю потерянное поколение», – заявил он, говоря о блогерах, публикующих в Сети такую «галиматью», как купание в чипсах и газировке, и тех, кто называет себя молодежными политиками, но ведет себя как престарелый маразматический чиновник или депутат Госдумы.

«Куда двигается наша молодежь, я честно говоря, не понимаю. Понятно, что мы упустили эту ситуацию. На 25 лет мы просто выбросили эту молодежь, никакой идеологии не дали, не составили никакой системы – условно говоря, от октябрят до школы жизни коммунистической партии. Это абсолютно провальная ситуация», – констатировал Исаев.

Он также отметил, что несколько лет назад занимал пост заместителя министра по делам молодежи, и уже тогда готовил законопроект о государственной молодежной политике, но это никому не нужно.

«Остаточный принцип молодежной политики в этой стране. Деньги направляются только на этот гребаный «Селигер» или вот эту школу «Территория смыслов». Государственной политики нет, но она должна быть. Молодежью нужно заниматься, иначе она полезет в эту ванну и будет в этой кока-коле купаться», – заявил Исаев и добавил, что такая молодежь может легко поддаться на политические провокации, в том числе, со стороны Навального.

Москва, Владимир Андропов

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