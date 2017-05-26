В клубе WTF похоронили государственную молодежную политику / Фоторепортаж

Законопроект о государственной молодежной политике в России никому не нужен, кроме чиновников и депутатов. Как заявили участники «первой лиги» дискуссионного клуба WTF, для нового поколения важен реальный социальный лифт, а не декларация о намерениях государства подумать в этом направлении.
Основными спикерами молодежной секции WTF стали популярный видеоблогер Никита Лол (Иванов) и лидер молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров. Оба сошлись в том, что закон о молодежи самой молодежи не нужен.
«По поводу закона о молодежи… Хочу сказать: зачем? Зачем придумывать какие-то определенные законы для нас, для молодого поколения, которое и так живет в свободной стране, но нас хотят в чем-то ограничить?» – сказал Лол.
Он также отметил, что государство само хочет привлекать блогеров в качестве политического инструмента, о чем может свидетельствовать резонансное приглашение Саши Спилберг в Госдуму на парламентские слушания. «Но для чего? Блогеры знают, как найти подход к своим зрителям. Сами мы никуда (в политику) не собираемся рваться, нам и так хорошо», – отметил он, но добавил, что примеры того, как блогеры становились политиками, есть – это, в частности, Алексей Навальный.
Как сказал Гончаров, «этот закон (о молодежной политике) излишен». «Мы с вами прекрасно понимаем, что законы, принимаемые Государственной думой, – многие из них не реализуются, не работают. На то мы и молодежь, что можем жить без цензуры и давления со стороны государства», – заявил он.
Впрочем, в ходе дискуссии выяснилось, что спикеры не читали этот законопроект, хотя изучать его не обязательно. Очевидно, что подобного рода документы о государственной политике в той или иной сфере носят декларативный характер, не обязательный в российской традиции к исполнению. Достаточно прочитать Основной закон страны, чтобы понять, что Конституция реально не работает и служит лишь своего рода шпаргалкой для чиновников и политиков, как нужно выступать на публике – что должно «углубить», «улучшить» и «повысить».
Тем не менее, слова о ненужности закона о молодежной политике вызвали бурную реакцию со стороны некоторых лидеров молодежных партийных организаций. В частности, сопредседатель «Молодой гвардии Единой России» Игорь Давидович ожидаемо выступил в защиту такого закона о молодежной политике.
«У нас 85 субъектов Российской Федерации, как известно. В каждом регионе молодежную политику реализует совершенно различные органы: где-то это КДМы, где-то – министерства, а где-то – какой-то отдел на уровне профильного департамента образования из трех человек. Они пытаются что-то сделать, но им не хватает ставок», – сказал он и добавил, что закон позволит структурировать работу с молодежью, чтобы было полное понимание, какие органы государственной власти будут реализовывать молодежную политику.
Лидер молодежного крыла «Партии Роста» Дмитрий Порочкин также заступился за законопроект. «Закон нужен. Приведу один пример. В тех поправках, касающихся молодежного предпринимательства, мы на примере Еврейской автономной области… доказали, что преференции молодежи при открытии своего бизнеса сохранит регион в том плане, что оттуда перестанут уезжать. У них колоссальная проблема, что молодые люди заканчивают вуз и уезжают, а вместо них приезжают китайцы», – отметил он и подчеркнул, что закон о молодежной политике нужен стране.
Между тем Лола и Гончарова поддержал лидер молодёжного крыла партии «Родина» Михаил Бутримов. Он обратил внимание, что молодежь не нужно выделять в отдельную категорию – молодые люди, как и все остальные, являются гражданами своей страны.
«Подчеркну, я против молодежной политики как таковой. Все эти годы органы власти занимались лишь имитацией: позвать ребят постоять с плакатиком, кого-то неугодного краской облить...» – сказал он, явно намекая на деятельность прокремлевских молодежных организаций.
По оценке Бутримова, «молодежная политика – это дать возможность пробиться человеку, у которого есть энергия и задор, а не сажать его в тюрьму».
«Администрация президента и управление внутренней политики в регионах делает все, чтобы задвинуть молодых и энергичных. Я, как представитель русских националистов, могу сказать – из нашего цеха ребят посадили тысячи, просто потому что они энергичные, интересные, и у них есть задор», – обратил внимание Бутримов.
«Молодежная политика – это возможность человеку свободно без страха быть наказанным пробиться вперед и помочь своей стране», – подчеркнул он.
В ходе обсуждения были также затронуты и другие темы, в частности, кто круче – молодежные политики или популярные блогеры. Как прозвучало в дискуссии, если молодежный лидер не научился пользоваться YouTube и использовать этот канал для привлечения своей целевой аудитории, то он не может называться молодежным, а лишь начинающим политиком.
Постоянный участник клуба WTF – лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, оценивая заседание клуба, сказал, что разочарован тем, что увидел и услышал. «Я наблюдаю потерянное поколение», – заявил он, говоря о блогерах, публикующих в Сети такую «галиматью», как купание в чипсах и газировке, и тех, кто называет себя молодежными политиками, но ведет себя как престарелый маразматический чиновник или депутат Госдумы.
«Куда двигается наша молодежь, я честно говоря, не понимаю. Понятно, что мы упустили эту ситуацию. На 25 лет мы просто выбросили эту молодежь, никакой идеологии не дали, не составили никакой системы – условно говоря, от октябрят до школы жизни коммунистической партии. Это абсолютно провальная ситуация», – констатировал Исаев.
Он также отметил, что несколько лет назад занимал пост заместителя министра по делам молодежи, и уже тогда готовил законопроект о государственной молодежной политике, но это никому не нужно.
«Остаточный принцип молодежной политики в этой стране. Деньги направляются только на этот гребаный «Селигер» или вот эту школу «Территория смыслов». Государственной политики нет, но она должна быть. Молодежью нужно заниматься, иначе она полезет в эту ванну и будет в этой кока-коле купаться», – заявил Исаев и добавил, что такая молодежь может легко поддаться на политические провокации, в том числе, со стороны Навального.
Москва, Владимир Андропов
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