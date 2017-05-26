Как Додон проник в Кремль?

Публикации за 26.05.17

Президент Молдовы Игорь Додон после многочисленных визитов в Москву и заверениях в дружбе с Россией неожиданно в категоричной форме выступил против независимого статуса непризнанного Приднестровья. Он заявил, что ПМР однозначно должна влиться в Молдову. О подоплеке событий в материале тираспольского обозревателя РИА «Новый День» Игоря Маслова.

Одним слава идет на пользу, других она безвозвратно губит. Как скромно приезжал в Москву только избранный президент Молдовы Игорь Додон. Как робко ходил по высоким кремлевским кабинетам, откровенно заискивал, едва ли не лебезил.

Старался обтекаемо отвечать на острые вопросы, в превосходной степени отзывался о России, гарантировал дружественные отношения с Приднестровьем и почти не вспоминал о российских миротворцах, несущих службу на берегах Днестра.

В тот момент в Москве, видимо, и люди, знающие всю подноготную предателя и сексота Игоря Додона, решили – мол, справился человек и вполне себе потянет на роль «пророссийского» президента.

А в «послужном» списке нашего «героя» немало «славных» дел. Это и предательство коммунистов, воспитавших безвестного экономиста, это и многолетняя партнерская дружба с олигархом всея Молдовы Владом Плахотнюком, это и решающая роль в назначении на должность президента Молдовы ярого русофоба Николая Тимофти.

Есть весьма популярное в Молдове видео, когда в парламенте при приближении Плахотнюка Додон автоматически подпрыгивает, но патрон, похлопывает его по плечу и тот остается сидеть.

На минувших президентских выборах случилось прежде невозможное – 16 000 приднестровцев с молдавскими паспортами проголосовали за Игоря Додона. До сих пор непонятно, кто и зачем организовал подобное мероприятие, но Игорь Николаевич теперь свято верит в то, что все 300 000 обладателей молдавских паспортов в Приднестровье проголосуют за него и партию социалистов Молдовы на грядущих выборах.

Между тем, риторика нашего героя стала меняться, и после 9 мая «Остапа понесло». Он уже грозится ЭВАКУИРОВАТЬ российских миротворцев из Приднестровья, после объединения страны, поддерживает размещение вдоль приднестровско-украинской границы молдавской таможни и пограничников.

А в народе сумятица – он с самим президентом РФ Владимиром Путиным был на параде, значит, ему в Москве верят, значит, так и надо? – «объединяться с Кишиневом, забыв о пророссийском референдуме и многолетней российской помощи».

Никогда в Приднестровье не было подобных разговоров, но теперь они проникли в блогосферу, на базары, остановки. Приднестровские россияне (250 000 граждан России живет в ПМР) в замешательстве – кому верить?

И вот вчера на своем канале (НТВ МОЛДОВА) Игорь Додон окончательно раскрылся и поделился сокровенными планами:

«Приднестровье никогда не получит независимость! Одна из моих главных целей на посту президента – объединение страны. У нас нет будущего без Приднестровья и у них нет будущего без Молдовы. Независимости никогда не будет.

Я уважаю Вадима Николаевича Красносельского, он человек опытный, мы нашли с ним общий язык. Я очень надеюсь, что он не будет поддаваться интересам тех, кто хочет, чтобы Приднестровье оставалось так же, чтобы дерибанило деньги, которые получает по газу и другие субвенции.

Более 15 миллиардов долларов, включая 7 миллиардов долга за газ, вложили в экономику Приднестровья за последние два десятилетия. Правый берег Днестра никогда не получал такие деньги. На них можно было превратить Приднестровье во второй Дубай. Где эти деньги?»

Молдавский президент не только пытается поставить крест на пророссийских устремлениях приднестровцев, но уже внаглую считает чужие деньги, видимо, забыв про украденный в Молдове миллиард его руководителем Плахатнюком.

После спектакля с принятием в первом чтении парламентом смешанной системы голосования последние скептики в Молдове убедились: Додон – послушный исполнитель воли Плахотнюка, позавчера вернувшегося из США, где его принимали и инструктировали не в первый раз.

И именно сейчас в молдавских СМИ, как по команде началась грубая антироссийская пропаганда, российских журналистов депортируют из страны, а российских миротворцев подвергают унизительным обыскам и отбирают награды в аэропорту.

О Приднестровье, его борьбе за независимость, российском векторе развития знает весь мир.

И если сейчас Тирасполь дрогнет, а именно этого добиваются Додон и Плахотнюк, многие россияне, живущие за пределами РФ, могут пересмотреть свое отношение к происходящим в России событиям и грядущим в марте 2018 года выборам президента РФ. По самым скромным подсчетам потери будут под несколько миллионов голосов, если брать наших соотечественников. А это уже удар по российской вертикали власти.

На приднестровских форумах сейчас рассуждают на тему: раз проходимца и предателя Додона принимаю в Кремле, то о каком вхождении в Россию можно говорить?

А Додон вчера рассказывал о встрече в Стамбуле с российским премьером Дмитрием Медведевым, о грядущей поездке в Санкт-Петербург, о новых контрактах с Россией и миграционном послаблении. И это на фоне яростного экономического удушения Приднестровья вместе с украинскими чиновниками и силовиками.

Так как же подобное могло произойти? Как рядом с президентом России мог оказаться молдавский чиновник, способный не только внести смуту в приднестровском обществе, но и спровоцировать агрессивные действия против Приднестровья?

Кому на руку подобные игрища, кто стоит за спиной Додона помимо Плахотнюка?

Чем быстрее мы найдем ответы на эти вопросы, тем скорее восторжествует правда и молдавский президент без полномочий и власти, займется своим непосредственным делом – подписывать продиктованные Плахотнюком указы.

А иначе – быть беде, масштабы которой даже трудно себе представить.

P.S. Вчера Додон улетел в Будапешт, а в Кишиневе весь день шли аресты. Плахотнюк расправляется с неугодными элитами под эгидой борьбы с коррупцией. Такая вот она, сегодняшняя Молдова.

Тирасполь – Москва, Игорь Маслов

Тирасполь – Москва. Другие новости 26.05.17

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