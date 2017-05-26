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Публикации за 26.05.17

Экс-депутат Митрофанов признан банкротом

Экс-депутат Митрофанов признан банкротом

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства беглого экс-депутата Госдумы Алексея Митрофанова. У политика накопились многомиллионные долги, в том числе перед «БМВ Банком», мирным путем финансовый спор урегулировать не удалось.

Суд признал обоснованным заявление «БМВ Банка» о банкротстве Митрофанова. Финансовым управляющим должника утвержден Виктор Ельцов. Рассмотрение плана реструктуризации долгов назначено на 27 октября, передает РИА «Новости».

Известно, что задолженность экс-депутата – более 7,4 млн рублей, в том числе более 2 млн рублей – основной долг, обеспеченный залогом.

Митрофанов взял кредит в сумме около 3,7 млн для покупки автомобиля BMW-750Li на 5 лет под 12% годовых.

Напомним, что Митрофанов покинул Россию, когда Госдума лишила его депутатской неприкосновенности для привлечения к ответственности по уголовному делу о покушении на мошенничество.

Москва, Ольга Ветрова

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