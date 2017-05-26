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Публикации за 26.05.17

МЧС предупреждает: в Москве и Подмосковье снова испортится погода

МЧС предупреждает: в Москве и Подмосковье снова испортится погода

Сегодня вечером в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий: в столичном регионе вновь ожидается дождь и гроза с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта. В целях безопасности рекомендуется закрыть окна в помещениях.

При порывистом ветре машину лучше ставить в гараж, а при его отсутствии следует парковать машины вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», – рекомендует МЧС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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