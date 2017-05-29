МЧС: В Москве и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погоды

Публикации за 29.05.17

Сегодня до 21:00 в Московской области ожидается ухудшение погодных условий: местами возможен дождь и гроза с порывистым ветром до 22 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как уточняет портал «Метеоновости», непогода сначала обрушится на северо-западную часть Подмосковья, затем распространится на столицу и «новую» Москву.

В МЧС предупреждают, что при грозе существует вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта.

В экстренной службе призывают людей обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья. Машины рекомендуется ставить вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва, Мария Вяткина

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