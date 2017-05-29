Путин: С 2018 года в России начнется Десятилетие детства

Публикации за 29.05.17

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале Десятилетия детства в России, которое охватывает период с 2018 года и до конца 2027 года. Цель предпринимаемых мер – откорректировать социальную политику в целом, уделив максимум внимания вопросам материнства и детства.

Как говорится в документе, «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-2017 гг., постановляю объявить 2018-2027 гг. в РФ Десятилетием детства».

Указ вступил в силу с момента его подписания 29 мая. Правительство РФ в трехмесячный срок должно разработать и утвердить список основных мероприятий, посвященных детству, до 2020 года. В дальнейшем предполагается, что члены кабинета министров станут разрабатывать конкретный список задач в рамках проекта «Десятилетие детства» на каждые три бюджетных года.

Тревогу российских властей вызывает демографическая структура населения страны. Речь идет о естественном отклике демографического кризиса 1990-х годов. Эксперты прогнозируют неизбежное снижение рождаемости, вызванное тем, что поколение потенциальных родителей изначально невелико – по данным Росстата, в 2016-2023 годах численность женщин в активном репродуктивном возрасте 20-29 лет, на которые приходится 60% всех рождений, сократится на 3,2 млн человек, что наверняка вызовет уменьшение показателей рождаемости.

Речь об этой проблеме шла на встрече главы государства с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным 26 апреля.

«Мы знаем о проблемах, которые нас ожидают, которые зародились еще в 90-х годах, когда страна столкнулась с обвальным, если не сказать катастрофическим падением рождаемости. Это приводит к тому, что в ближайшее время – эксперты это хорошо знают – количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и к 2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015 годом на 34%», – сказал тогда глава государства.

Владимир Путин также отметил, что демографический кризис 1990-х отразится на структуре населения в целом, увеличив нагрузку на работающее население: число людей пожилого возраста станет расти, а рождаемость, по всей вероятности, будет сокращаться.

«Но мы, безусловно, должны и будем предпринимать попытки стимулировать рождение, будем и дальше проводить политику материнства и детства, но нам нужно будет вносить определенные коррективы в социальную политику в целом», – продолжил Путин.

Таким образом, «Десятилетие детства» – проект из числа целого ряда мер, призванных нивелировать негативное воздействие кризиса 1990-х.

Согласно статистическим данным, в России с 2013 года наблюдается естественный прирост населения. Начиная с 2007 года, суммарный коэффициент рождаемости растет в стране самыми высокими темпами в Европе и является вторым результатом в мире. Доля вторых и третьих рождений возросла, при этом снизилась смертность.

На желании россиян иметь второго третьего ребенка сказались меры государственной политики. В 2007 году проявился эффект от введения материнского капитала и мер поддержки семей с детьми. В 2012 на повышении рождаемости положительно отразились инициативы, связанные с выделением бесплатных участков земли для многодетных семей, а также с региональным материнским капиталом – деньгами, которые даются в дополнение к федеральным выплатам при рождении третьего ребенка и последующих. Однако в ближайшие десятилетия скажется демографическая яма, связанная с низкой рождаемостью в 1990-е годы.

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Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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