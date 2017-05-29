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Публикации за 29.05.17

В Москве опять ожидаются дожди: первый день лета в столичном регионе будет холодным

В Москве опять ожидаются дожди: первый день лета в столичном регионе будет холодным

Первый день лета в Москве и Подмосковье будет холодным и дождливым. По данным Гидрометцентра России, всю неделю столичный регион ожидает неустойчивая погода с большим количеством осадков.

В ночь на вторник, 30 мая, синоптики обещают дожди и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Днем также возможны кратковременные дожди, температура в столице составит до 19 градусов тепла, по области – до +20.

В среду, 31 мая, днем в регионе воздух прогреется до 22 градусов, однако возможны грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В четверг, 1 июня, в столичный регион придет северо-западный циклон. В этой ситуации, как прогнозируют синоптики, дожди продолжатся, однако температура упадет в Москве до 16-18 градусов и до 14 -19 в Подмосковье.

В пятницу, 2 июня, ожидается дальнейшее похолодание – днем до 12 градусов. В субботу, 3 июня, если верить синоптикам, станет еще холоднее: ночью до 7 градусов, а днем – до 15. При этом снова возможны дожди.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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