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Публикации за 30.05.17

Мединский придумал новый побор: 5 млн рублей с фильма для развития российского кино
Фото: Министерство культуры РФ

Мединский придумал новый побор: 5 млн рублей с фильма для развития российского кино

Министерство культуры РФ выступило с очередной резонансной инициативой: ввести обязательное отчисление в Фонд кино в размере 5 млн рублей с каждого фильма при получении им прокатного удостоверения на показ в кинотеатре. Льготы возможны – это решит специальная комиссия ведомства Владимира Мединского, а российские фильмы от побора не освобождены.

«Мы пришли к решению об отчислениях в размере в 5 миллионов рублей. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн», – сообщил директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, слова которого цитирует «Интерфакс».

Предполагается, что обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, и потом направляться на поддержку отечественной кинематографии – производство и прокат национальных фильмов.

По словам Тельнова, в Фонде кино будет создана комиссия, которая будет решать, какие особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин. Чиновник уточнил, что в комиссию войдут авторитетные кинематографисты и критики.

«Главное – не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино», – заявил замминистра.

Министр культуры Владимир Мединский со своей стороны отметил, что необходимо увеличивать нагрузку на зарубежные блокбастеры.

«У нас стоит три задачи: первая – увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом – путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача – немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача – попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы», – сказал Мединский.

Министр добавил, что будет рассмотрена возможность установления определённого процента от сборов фильма в зависимости от его показателей.

«Можно было бы, чтобы была фиксированная сумма, а при сборе от, скажем, миллиарда устанавливался процент», – сказал министр культуры.

Москва, Анастасия Смирнова

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