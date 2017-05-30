Молдавия наступает на Приднестровье / Высылка российских дипломатов может стать решающим фактором

Публикации за 30.05.17

Стали известны новые подробности высылки российских дипломатов из Молдавии. По данным источников РИА «Новый День», в числе персон нон грата оказались четыре представителя РФ в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая занимается урегулированием приднестровской проблемы.

Собеседник агентства не уточнил имена дипломатов, но отметил, что без их участия работа ОКК будет парализована. По его сведениям, Кишинев также принял решение о депортации российского военного атташе Игоря Довбни. В молдавских СМИ фигурирует имя его помощника Александра Грудина.

По данным «Интерфакса», доподлинно известно, что среди высланных дипломатов есть фамилия Грудин. В марте нынешнего года спецслужбы Молдавии публично обвинили его в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану, который был арестован 17 марта по обвинению в госизмене и шпионаже.

Примечательно, что одновременно с этими событиями Кишинев при содействии украинских властей принял решение взять под контроль украинско-приднестровскую границу. Речь идет о появлении молдавских пограничников на контрольно-пропускных пунктов на границе непризнанной республики и Украины.

По оценке наблюдателей, эта ситуация может обернуться обострением приднестровского конфликта. Ранее молдавские власти, в том числе «пророссийский» президент республики Игорь Додон, заявляли, что у ПМР только один вариант будущего – отказаться от независимости и влиться в Молдавию.

Москва, Алла Неверова

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