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Публикации за 31.05.17

Синоптики подтвердили прогноз о новом урагане в Москве и Подмосковье

Синоптики подтвердили прогноз о новом урагане в Москве и Подмосковье

Синоптики предварительно подтвердили прогноз о предстоящем в ночь на четверг новом урагане в Москве и Подмосковье. Как сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, возможен шквалистый ветер, который будет сопровождаться сильным дождем.

«Сегодня воздух прогреется, и фронтальный раздел, идущий с севера, приведет к тому, что ближе к ночи пройдет дождь, местами сильный, а в отдельных районах – гроза. При грозе усиление ветра до 15-20 м/с и, возможно, даже 24 м/с», – сказал Вильфанд к комментарии «Интерфаксу».

По словам директора Гидрометцентра, пока прогноз о сильном ветре неокончательный: специалисты в течение дня будут проверять расчеты и ориентировочно после 18:00 выпустят штормовое предупреждение, если они подтвердятся.

Согласно официальным данным Следственного комитета, в результате обрушившегося на московский регион 29 мая урагана погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пятеро – в Подмосковье.

Москва, Светлана Антонова

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