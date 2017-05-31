МИД России решил промолчать в ответ на высылку дипломатов из Молдавии

Публикации за 31.05.17

Молдавия должна определиться со своей позицией – говорить об ответе России на высылку пяти дипломатов из республики пока преждевременно. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По поводу возможных ответов говорить рано, потому что, мне кажется, сейчас Молдавия внутри себя должна разобраться, что она хочет сделать. Пока это не очень понятно», – прокомментировала она.

Захарова обратила внимание, что в Молдавии «ведутся ожесточённые дебаты внутриполитические относительно происходящего».

«Вы видели решение, которое было принято на уровне правительства, видите реакцию президента этого государства. Исходим из того, что мы имеем дело со страной и с единой позицией этого государства по международным вопросам. По крайней мере, такой была практика до сегодняшнего дня», – цитирует Захарову МИД РФ.

Представитель министерства отметила, что обычно государством предпринимаются «адекватные, зеркальные, симметричные меры».

«Теоретически вы знаете наш ответ, он прозвучал, а на практике нужно дождаться принятия Кишиневом единого, целостного, обоснованного решения – различные политические силы в этой стране должны договориться», – заключила она.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.17

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