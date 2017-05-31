В России объявлены персонами нон грата пять молдавских дипломатов

Публикации за 31.05.17

Министерство иностранных дел России все же решилось на зеркальный ответ Кишиневу, объявившему в понедельник, 29 мая, пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Москва приняла решение выслать из страны столько же сотрудников посольства Молдавии в РФ.

«31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata», и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, «российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия».

Стоит отметить, что первоначально Москва не планировала ответных действий. Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия намерена дождаться консолидированной позиции молдавских властей.

Сегодня же стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен обсудить со своим молдавским коллегой Игорем Додоном возможные последствия высылки из Молдавии российских дипломатов на полях Петербургского международного экономического форума, который открывается 1 июня в северной столице. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал решение Кишинева непродуманным шагом.

Москва, Службе информации РИА «Новый День»

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