Четверг, 1 июня 2017, 17:07 мск

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Жителей Москвы и области призывают к осторожности из-за непогоды

Жителей Москвы и области призывают к осторожности из-за непогоды

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются дождь и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба МЧС, такое ненастье может продолжаться до 11 часов 2 июня.

Спасатели предупредили, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Это грозит не только заторами на дорогах и порчей автомобилей, но и опасно для людей.

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать машины в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, советует МЧС.

Москва, Ольга Ветрова

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