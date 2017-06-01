Опять началось: синоптики обещают Подмосковью снег

Падение температуры воздуха до нулевой отметки и мокрый снег – такой прогноз дают синоптики Москве и Московской области на ближайшие 48 часов, передает РИАМО со ссылкой на столичное метеобюроо.

По словам синоптиков, в ближайшие двое суток температура воздуха в столичном регионе будет снижаться, а в ночное время не исключено выпадение осадков, местами с мокрым снегом.

Как прогнозируется, 2 и 3 июня температура в Подмосковье опустится значительно ниже климатической нормы, а самым холодным днем может стать суббота – в этот день в регионе установится температура, которая больше характерна для апреля месяца.

Между тем, по данным Гидрометцентра России, завтра в Москве сохранятся небольшие осадки, при этом, ветер станет слабее – с порывами до 12-17 метров в секунду. Следующей ночью столбики термометров покажут около 6-8 градусов выше нуля в столице, и 3-8 градусов – в области. Днем ожидается от 10 до 12 градусов в Москве и от 9 до 14 – в Подмосковье.

В субботу, 3 июня, в Москве и области временами пройдет дождь с порывами ветра 12-17 метров в секунду. В ночное время заметно похолодает: до 3-5 градусов тепла в Москве и до 0-5 градусов в области. В дневное время ожидается 7-12 градусов тепла в Подмосковье, а в столице – до 11 градусов выше нуля.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.06.17

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