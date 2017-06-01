Путин: Трампа сложно назвать «нормальным» политиком

Президент РФ Владимир Путин считает, что нынешнего американского лидера Дональда Трампа слождно назвать «нормальным политиком», но окончательное впечатление о хозяине Белого Дома сложится только после личной встречи. Об этом Путин заявил иностранным журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

«Он прямой и открытый человек. Но его нельзя назвать нармальным политиком. Я рассматриваю это как преимущество – у него свежий взгляд на вещи», – цитирует главу российского государства Bloomberg.

В то же время президент РФ подчеркнул, что ему сложно сейчас сложно сформировать какое-то конкретное мнение о Трампе, так еще не встречался с ним лично.

«Как можно быть друзьями с тем, кого ты не знаешь? Я не думаю, что он может назвать меня другом, мы никогда не встречались в жизни», – добавил глава российского государства.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин также подчеркнул, что не собирается давать Трампу советов по управлению США и выразил опасения о том, как будут в дальнейшем развиваться российско-американские отношения, учитывая «продолжающуюся политическую борьбу» и русофобию в Вашингтоне.

В этой связи глава государства отметил, что надеется, что антироссийская кампания в ближайшее время подойдет к концу, так как она является контрпродуктивной и наносит вред всем.

Как сообщалось ранее, первая личная встреча президентов России и США должна состояться 7-8 июля в рамках саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.17

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