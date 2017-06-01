Четверг, 1 июня 2017, 19:07 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Путин: Трампа сложно назвать «нормальным» политиком

Путин: Трампа сложно назвать «нормальным» политиком
Дональд Трамп. Фото whitehouse.gov

Президент РФ Владимир Путин считает, что нынешнего американского лидера Дональда Трампа слождно назвать «нормальным политиком», но окончательное впечатление о хозяине Белого Дома сложится только после личной встречи. Об этом Путин заявил иностранным журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

«Он прямой и открытый человек. Но его нельзя назвать нармальным политиком. Я рассматриваю это как преимущество – у него свежий взгляд на вещи», – цитирует главу российского государства .

В то же время президент РФ подчеркнул, что ему сложно сейчас сложно сформировать какое-то конкретное мнение о Трампе, так еще не встречался с ним лично.

«Как можно быть друзьями с тем, кого ты не знаешь? Я не думаю, что он может назвать меня другом, мы никогда не встречались в жизни», – добавил глава российского государства.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин также подчеркнул, что не собирается давать Трампу советов по управлению США и выразил опасения о том, как будут в дальнейшем развиваться российско-американские отношения, учитывая «продолжающуюся политическую борьбу» и русофобию в Вашингтоне.

В этой связи глава государства отметил, что надеется, что антироссийская кампания в ближайшее время подойдет к концу, так как она является контрпродуктивной и наносит вред всем.

Как сообщалось ранее, первая личная встреча президентов России и США должна состояться 7-8 июля в рамках саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.17

Опять началось: синоптики обещают Подмосковью снег. / Житель Подмосковья нашел гигантскую улитку. / Жительница Одинцова обратилась в полицию с жалобой на вампира.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Москва, все новости

Опять началось: синоптики обещают Подмосковью снег

Житель Подмосковья нашел гигантскую улитку

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Жительница Одинцова обратилась в полицию с жалобой на вампира

В мире /

100 лет спустя: вышла книга Толкина о любви человека и эльфийки

Жителей Москвы и области призывают к осторожности из-за непогоды
Все новости