В московском парке «Сокольники» выступит робот Пушкин

Московский фестиваль современной российской литературы 11 и 12 июня посетит робот-двойник великого поэта Александра Пушкина, который знает около 600 стихотворений классика. Андроид очень похож на поэта: с черными кудрями и бакенбардами, одетый во фрак, белоснежную рубашку и цилиндр. Он умеет улыбаться, шевелить губами и бровями.

Андроид специально привезут с «Робостанции» ВДНХ в «Сокольники» и он прочтет стихи по заявкам посетителей, информирует официальный портал правительства Москвы.

Послушать стили от робота Пушкина можно будет 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой «Ротонда», недалеко от главного входа в парк. Как предполагается, рядом с роботом будет стойка с планшетом, с помощью которого гости фестиваля смогут выбрать из списка любимое произведение, и андроид его прочитает.

Известно, что в программе робота – не только стихотворения, но и поэма «Руслан и Людмила», роман «Евгений Онегин», которые можно будет послушать полностью или выбрать любимый отрывок, к примеру, письмо Татьяны к Онегину.

Голос у робота – не искусственный и монотонный, а выразительный мужской, так как записывал произведения профессиональный актер.

Как сообщили в пресс-службе «Робостанции», у «Пушкина» «16 мимических мышц, которые двигаются благодаря специальным моторам, поэтому он может демонстрировать различные эмоции, открывать рот и читать стихи». Моторы покрыты специальной мягкой силиконовой кожей. Она легко управляется двигателями и передает пластику, сопоставимую с человеческой.

Отметим, что на фестивале запланированы различные мероприятия в честь дня рождения Пушкина 6 июня. Гостей парка также ждут выступления современных поэтов, встреча с известными российскими авторами, знакомство с книжными новинками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.06.17

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