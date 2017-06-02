Студенты пожаловались Путину на сокращение ремонта «общаг»: тоже нужна реновация

Российский студенческий союз (РСС) направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ситуации с общежитиями. По данным организации, многим зданиям требуется ремонт, однако Минобрнауки РФ сокращает объем финансирования.

В РСС отмечают, что в этом учебном году случилось 12 пожаров в студенческих общежитиях, в том числе из-за устаревшей электропроводки и пожароопасных плит. Чп случились, в том числе, в «общагах» столичных вузов МГМУ имени Сеченова и МАДИ, а также Сибирского федерального университета в Красноярске, Брянского и Самарского госуниверситетов и общежитии Гнесенки.

В студенческом союзе обращают внимание, что федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы предусматривает финансирование ремонта и строительства, но Минобрнауки инициировало сокращение средств на 18,2%. В итоге количество вводимых в эксплуатацию мест в общежитиях снизилось с 23 до 18,8 тысяч.

По мнению сопредседателя РСС Василия Михайлова, нельзя «под шумок» решать такие вопросы. «Важно публично обсуждать не только государственные траты, но и урезание финансирования важнейших программ, – заявил он. – России необходима программа реновации студенческих общежитий».

В связи с этим студенческий союз призвал президента РФ увеличить объем финансирования и строительства «общаг».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.06.17

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